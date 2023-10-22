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Dünya
AA 22.10.2023 00:45

İsrail güçlerinin Batı Şeria'da yaraladığı bir Filistinli hayatını kaybetti

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde yaraladığı bir Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 85 oldu.

İsrail güçlerinin Batı Şeria'da yaraladığı bir Filistinli hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin Sağlık Bakanlığından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Tulkerim kentindeki Er-Ras Mahallesi'nde geçen hafta İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 19 yaşındaki Filistinli Kassam Faruk Ahmed'in yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail askerlerinin 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 85'e yükseldi.

Filistin'de İsrail şiddeti

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Gazze'de İsrail şiddeti: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 385’e yükseldi
Gazze'de İsrail şiddeti: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 385’e yükseldi

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 84 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 16 Hizbullah üyesi ile biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

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