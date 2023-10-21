Çok Bulutlu 23.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.10.2023 14:00

Gazze'de İsrail şiddeti: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 385’e yükseldi

İsrail’in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 1756'sı çocuk olmak üzere 4 bin 385’e yükseldi.

Gazze'de İsrail şiddeti: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 385’e yükseldi
[Fotograf: AA]

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması İsrail Son Dakika
Sıradaki Haber
İsrail sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:58
Pakistan'da eski Başbakan Şerif 4 yıl sonra ülkeye döndü
14:50
İsrail ordusu: Gazze'ye yakıt girmeyecek
14:29
Erzincan’da kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi
14:23
İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki 20 hastaneyi boşaltılması için uyardı
14:32
Konya'da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
14:17
İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 9 cami tamamen yıkıldı
Ardahan'da tarihi mağaraların bulunduğu Harosman Kanyonu turizme kazandırılacak
Ardahan'da tarihi mağaraların bulunduğu Harosman Kanyonu turizme kazandırılacak
FOTO FOKUS
İsrail sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor
İsrail sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ