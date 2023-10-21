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AA
HABER GİRİŞ
21.10.2023 14:00
, 21.10.2023 14:07
SON GÜNCELLEME
21.10.2023 14:07
Gazze'de İsrail şiddeti: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 385’e yükseldi
İsrail’in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 1756'sı çocuk olmak üzere 4 bin 385’e yükseldi.
[Fotograf: AA]
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