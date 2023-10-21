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Dünya
AA 21.10.2023 13:25

Biden: Hamas saldırıları İsrail- Suudi Arabistan ilişkilerine zarar vermek için yapıldı

ABD Başkanı Joe Biden, Hamas'ın saldırılarının, İsrail ve Suudi Arabistan ilişkilerine zarar vermek için yapıldığını söyledi.

Biden: Hamas saldırıları İsrail- Suudi Arabistan ilişkilerine zarar vermek için yapıldı

Biden, katıldığı bir yardım toplantısında, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Suudilerle masaya oturacağımı biliyorlardı. Suudiler, İsrail'i tanımak istiyordu" diyen Biden, Hamas'ın İsrail'e saldırmasının nedenlerinden birinin; İsrail ve Suudi Arabistan ilişkilerindeki normalleşme sürecini aksatmak olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 20 Ekim’de, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini ve "Bugün Gazze'de tanık olunan ve bedelini masum sivillerin ödediği artan şiddeti görmek bizi üzüyor" demişti.

Suudi Arabistan-İsrail normalleşme görüşmeleri

İsrail ile Suudi Arabistan'ın diplomatik ilişkisi bulunmuyor. Ancak ABD yönetimi, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas ve Sudan ile İsrail arasında sağlanan normalleşme anlaşmalarında olduğu gibi Riyad ve Tel Aviv arasında da benzer anlaşma için arabuluculuk yürütüyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha önce iki ülke arasında normalleşme anlaşması için yapılan görüşmelere ilişkin "olumlu mesajlar" vermişti.

Bin Selman, Fox televizyonuna verdiği röportajda, İsrail ile normalleşme anlaşmasına "her geçen gün daha da yaklaştıklarını" söylemişti.

Netanyahu da BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, "Suudi Arabistan ile tarihi bir anlaşmanın eşiğinde olduklarını" dile getirmişti.

Suudi Arabistan'ın, Filistin'e atadığı ilk büyükelçi Nayif Bender es-Sudeyri de eylülde işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine gelerek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a güven mektubunu sunmuştu.

Büyükelçi'nin ziyareti, "Suudi Arabistan'dan Filistin yönetimine ilk resmi ziyaret" olarak kayıtlara geçmişti.

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Filistin - İsrail Çatışması Hamas İsrail Joe Biden
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