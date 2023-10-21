Gazze hükümeti: UNRWA'nın yardımları Gazze'nin tamamına yönlendirmesini bekliyoruz

Gazze'deki Hamas'a bağlı hükümetin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, Refah Sınır Kapısı'ndan yardımları teslim alan BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) kentin çeşitli bölgelerinde yardımları hak sahiplerine ulaştırmasını beklediklerini söyledi.

Gazze'nin insani, tıbbi ve hizmet ihtiyaçlarının karşılanması için sürekli çalışan güvenli bir koridorun açılmasının önemine vurgu yapan Maruf, koridorun aynı zamanda yaralıların uygun tıbbi bakımı alabilmeleri için çıkışlarına da olanak sağlaması gerektiğini ifade etti.

Sınırlı yardımlar Gazze'deki insani felaketi değiştirmeyecek

Maruf, "Geçici süreyle açılan Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan girecek sınırlı yardımlar kentte yaşanan insani felaketi değiştirmeyecek" dedi.

Bölgedeki durumun ciddiyetine dikkati çeken Filistinli yetkili, "Yakıtın neredeyse tükenmek üzere olması, ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri stoklarının tükenmesi ve en düşük seviyeye ulaşması nedeniyle Refah Sınır Kapısı'nın kalıcı olarak açılması gerekiyor" diye konuştu.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı, sınırlı insani yardımların bölgeye girmesi için bugün kısmi olarak açılmıştı.