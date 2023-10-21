Refah Sınır kapısı kısmen açıldı

Hamas'a bağlı hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) "temel insani yardımlarının" Mısır sınırından Gazze'ye girdiği duyuruldu.

Gazze'deki insani krize vurgu yapılan açıklamada, insani yardımlarla bölgede yaşayan halkın "sağlık ve temel gıda ihtiyaçlarının" karşılanacağı aktarıldı.

Açıklamada, sınır kapısının kadar süreyle açık tutulacağına dair bilgi verilmezken, Gazze'de insani ihtiyaçların karşılanabilmesi için sınır kapısının "sürekli olarak açık tutulması gerektiği" vurgulandı.

#SONDAKİKA

Refah Sınır Kapısı insani yardım için açıldı. Birleşmiş Milletler'e ait insani yardım tırları geçiş yapıyor. https://t.co/tDuDU8Chi6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 21, 2023

Refah Sınır Kapısı'nın kısmen açılmasının "Gazze'de yaşanan insani felaketi dindirmeyeceği" kaydedilen açıklamada, "sağlık hizmetlerinin verilemediği ve yaralananların tahliye edilerek tedaviye ihtiyaç duyduğu" aktarıldı.

Mısır Kızılayı: Gazze'ye giren ilk yardım konvoyu 20 tırdan oluşuyor

Mısır Kızılayının Kuzey Sina Müdürü Halid Zayid, Refah Sınır Kapısı'ndan İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne geçen ilk yardım konvoyunun 20 tırdan oluştuğunu açıkladı.

Yardımların gıda malzemelerinin yanı sıra çoğunlukla tıbbi malzemeden oluştuğu ifade edildi.

Gazze Şeridi'ne insani yardım malzemelerinin ulaştırılabileceği tek nokta olan Refah Sınır Kapısı'nda bekleyen yardım konvoyu, uydudan görüntülendi.