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Dünya
AA 21.10.2023 10:14

Refah Sınır kapısı kısmen açıldı

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı kısmen açıldı, insani yardımlar bölgeye girmeye başladı.

Hamas'a bağlı hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) "temel insani yardımlarının" Mısır sınırından Gazze'ye girdiği duyuruldu.

Gazze'deki insani krize vurgu yapılan açıklamada, insani yardımlarla bölgede yaşayan halkın "sağlık ve temel gıda ihtiyaçlarının" karşılanacağı aktarıldı.

Açıklamada, sınır kapısının kadar süreyle açık tutulacağına dair bilgi verilmezken, Gazze'de insani ihtiyaçların karşılanabilmesi için sınır kapısının "sürekli olarak açık tutulması gerektiği" vurgulandı.

 


 

Refah Sınır Kapısı'nın kısmen açılmasının "Gazze'de yaşanan insani felaketi dindirmeyeceği" kaydedilen açıklamada, "sağlık hizmetlerinin verilemediği ve yaralananların tahliye edilerek tedaviye ihtiyaç duyduğu" aktarıldı.

Mısır Kızılayı: Gazze'ye giren ilk yardım konvoyu 20 tırdan oluşuyor

Mısır Kızılayının Kuzey Sina Müdürü Halid Zayid, Refah Sınır Kapısı'ndan İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne geçen ilk yardım konvoyunun 20 tırdan oluştuğunu açıkladı.

Yardımların gıda malzemelerinin yanı sıra çoğunlukla tıbbi malzemeden oluştuğu ifade edildi.

Gazze Şeridi'ne insani yardım malzemelerinin ulaştırılabileceği tek nokta olan Refah Sınır Kapısı'nda bekleyen yardım konvoyu, uydudan görüntülendi.

Refah Sınır kapısı kısmen açıldı

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Refah Sınır kapısı kısmen açıldı
Refah Sınır kapısı kısmen açıldı
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