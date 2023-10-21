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Dünya
AA 21.10.2023 09:29

Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı

Lübnan Hizbullahı, İsrail'in kuzeyindeki Margaliot bölgesi yakınındaki Hunin yerleşim yerini vurduklarını açıkladı.

Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı

Hizbullah'ın Telegram sayfasından yapılan açıklamada, "İşgal altındaki düşman Siyonist askerlerinin bulunduğu birliğe güdümlü füzelerle saldırı düzenlendi." ifadeleri yer aldı.

Saldırının dün gerçekleştirildiği belirtilen açıklamayla İsrail askerlerinden yaralılar olduğuna ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Lübnan'dan düzenlenen füze saldırısında 1 İsrail askeri öldü
Lübnan'dan düzenlenen füze saldırısında 1 İsrail askeri öldü

İsrail ordusu, askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı

İsrail ordusu sözcülüğünden bu sabah yapılan açıklamada, İsrail uçaklarının Hizbullah'ın saldırısına karşılık örgütün askeri hedeflerini vurduğu bildirilmişti. Açıklamada, İsrail'in bu kez hedefinde, operasyonel ve altyapı ihtiyaçlarını karşılamak için kullandığı bir dizi askeri kompleks ile sınır bölgesindeki bir tanksavar füze fırlatma sistemi olduğu belirtilmişti.

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