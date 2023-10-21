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Dünya
AA 21.10.2023 11:37

Gazzeli doktor: Elektrik 8 saat sonra bitmiş olacak ve bu bebekler ölecek

Filistin Gazze Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis, yenidoğan bebekler için gerekli ilaçların bittiğini belirterek, "Elektrik 8 saat sonra bitmiş olacak ve bu bebekler ölecek. Temiz su bile yok, yalvarıyoruz, bu bebekleri kurtarın. Ne temiz su var ne ısınma var ne mama var. Yardım acil bir şekilde gelmezse bebekler ölecek" dedi.

Gazzeli doktor: Elektrik 8 saat sonra bitmiş olacak ve bu bebekler ölecek
[Fotograf: AA]

İsrail, Gazze Şeridi'nde binlerce sivili katlettiği saldırılarda sınır gözetmiyor.

Filistin Gazze Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis, savaş sebebiyle erken doğumların arttığını aktardı.

Akaryakıt gelmezse bebeklerin öleceğini vurgulayan Malhis, "Bu bebekler kuvözlerde, bize kalan yakıt yetmeyecek, bu bölüm güneş panelleriyle çalışıyor ama güneş her zaman yok. Bu kuvözlerin çalışması için elektrik gerekli, bu bebeklerin ısınması lazım. Bu bebekler ısınmazsa soğuktan ötürü ölecek. Bebekler ısı kaybı yaşayınca hipotermiden ölecekler" dedi.

Yenidoğan bebekler için gerekli ilaçların bittiğini vurgulayan Malhis, ilaçlar temin edilmezse bebeklerin cenazelerinin çıkacağını aktardı.

"Yalvarıyoruz bu bebekleri kurtarın"

Yenidoğan yoğun bakımdaki bebeklerin cihazlara bağımlı ve riskli sınıfta olduklarını aktaran Malhis, şunları kaydetti:

"Elektrik 8 saat sonra bitmiş olacak ve bu bebekler ölecek. Temiz su bile yok. Bu bebekler zavallı, birkaç saat sonra ölecek, yalvarıyoruz bu bebekleri kurtarın. Ne temiz su var ne ısınma var ne mama var. Bu bebeklerin hepsi ölecek. Yardım acil bir şekilde gelmezse bebekler ölecek."

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