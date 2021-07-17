Mahallede toplanan bir grup Filistinli, Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerindeki Filistinli ailelerin evlerinden zorla çıkarılma politikasını eleştiren pankartlar taşıdı.

Göstericiler, söz konusu mahallelerin sakinlerine destek sloganları attı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri göstericilere ses bombasıyla saldırdı. Ses bombalarından biri yaşlı bir kişinin sırtına isabet etti.

İsrail yönetimi, uzun zamandır Şeyh Cerrah ve Batn el-Heva mahallelerinde çok sayıda Filistinli aileyi evlerinden zorla çıkarıp buralara Yahudi yerleşimcileri yerleştirme planı yapıyor.