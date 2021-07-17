Haber Giriş: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 23:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail güçlerinden barışçıl gösteriye ses bombalı saldırı
[Fotoğraf: AA]
İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde düzenlenen barışçıl gösteriye ses bombalarıyla saldırdı.
Mahallede toplanan bir grup Filistinli, Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerindeki Filistinli ailelerin evlerinden zorla çıkarılma politikasını eleştiren pankartlar taşıdı.
Göstericiler, söz konusu mahallelerin sakinlerine destek sloganları attı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri göstericilere ses bombasıyla saldırdı. Ses bombalarından biri yaşlı bir kişinin sırtına isabet etti.
İsrail yönetimi, uzun zamandır Şeyh Cerrah ve Batn el-Heva mahallelerinde çok sayıda Filistinli aileyi evlerinden zorla çıkarıp buralara Yahudi yerleşimcileri yerleştirme planı yapıyor.
Etiketler: Filistin Devleti İsrail Kudüs
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