Almanya'yı sel felaketi vurdu. Araçlar sürüklendi, köprüler yıkıldı, araçlar söküldü, otoyolları su bastı...

Son 200 yılın en büyük sel felaketini yaşayan Almanya'da felaketin boyutu gün geçtikçe artıyor.

Sel, Kuzey Ren-Vestfelya ve Renanya Palatina eyaletlerini vurdu. Bölgede hala onlarca araç su altında. Ekipler, sismik araştırma ile kayıplara ulaşmaya çalışıyor.

Felakette can kaybı 143'e çıktı, 670'ten fazla kişi ise yaralandı. Kayıp yüzlerce kişiye ise ulaşılmaya çalışılıyor.

Afet bölgesi enkaza döndü, ekipler güçlük çekiyor

Güvenlik güçlerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 22 bin kişi arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Ancak sel suları ekiplerinde işini zora sokuyor. Sel sularını taşıdığı çamur ve çakıllara saplanan itfaiye ekipleri müdahalede güçlük çekiyor.

Alman ordusuna bağlı binden fazla asker felaketin etkili olduğu eyaletlerde görev yapıyor. Hem arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor, hem de bölgedeki yaraların sarılması için çaba gösteriyor. 23 bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Almanya'nın güneyi ve batısında son 200 yılın en etkili sel felaketinde can kaybı 143'e yükseldi. Polis, su altındaki onlarca araçta sismik arama yapıyor. Bölgedeki son duruma dair ayrıntılar @trthaber'de. pic.twitter.com/mHCVIdRoIG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 17, 2021

Cumhurbaşkanı Steinmeier sel bölgesine gitti

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde selden etkilenen Erfstadt kentini ziyaret etti. Steinmeier, Kuzyey-Ren Vestflaya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet ile önce afet bölgesinde incelemelerde bulundu, daha sonra mağdurlarla ve arama- kurtarma ekipleriyle konuştu.

Kriz masasından da bilgi aldıktan sonra açıklama yapan Steinmeier, "Bu yıkıcı sel felaketine ilişkin günlük aldığımız haberler hayal gücümüzü aşıyor" dedi.

İnsanların çaresizliğinin ve arama-kurtarma ekiplerinin yorgunluğunun yüzlerinden okunduğunu anlatan Steinmeier, “Her şeyini kaybeden insanları gördük" açıklamasını yaptı.

Merkel, yarın incelemelerde bulunacak

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Rheinland-Pfalz eyaletindeki afet bölgesini ziyaret edecek. Merkel, dün iki eyaletin kriz merkezleriyle görüşerek bilgi almıştı.

Tablonun daha da artmasından endişe edilirken Başbakan Merkel "Henüz daha en kötüsünü yaşamadık" demişti.

Binlerce kişiye elektirik verilemiyor

Sel nedeniyle bazı tesisler ve enerji nakil hatları ağır hasar gördü.

100 binden fazla kişiye elektrik verilemiyor. Zararın boyutunun milyonlarca euroyu bulabileceği belirtiliyor. Bazı yerlerde su ve doğal gaz tedarikinde sıkıntı yaşanıyor.