ABD Sınır ve Gümrük Muhafaza Birimi (CBP) yasa dışı göçmen geçişleriyle ilgili veri yayımladı.

Bu yıl temmuz ortasına kadar ABD-Meksika sınırında gözaltına alınan kaçakların sayısı 1 milyonu aştı.

2005'den bu yana en yüksek göçmen geçişi

Bunun, 2005’ten bu yana kaydedilen en büyük sayı olduğuna işaret edilirken, söz konusu 1 milyon kişi içine yakalanmadan ülkeye girenlerin dahil edilmediğine dikkat çekildi.

Sınır güvenlik görevlilerinin haziranda toplam 178 bin gözaltı işlemi gerçekleştirdiği ve bunun bir önceki aya göre yüzde 3 artış anlamına geldiği ifade edildi.

Ailelerin sınır geçişi arttı

CBP, haziranda sınırı kaçak olarak geçmeye çalışan aile sayısının mayıs ayına göre yüzde 23 artarak 50 bini bulduğunu, gözaltına alınan refakatsiz çocuk göçmenlerin sayısının da yaklaşık 15 bin civarında olduğunu belirledi.