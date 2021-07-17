Atlanta merkezli Delta Havayolları kendi pilotu tarafından hırsızlık suçlamasıyla karşı karşıya.

Delta Havayolları'nda görevli kaptan pilot Craig Alexander, 100 bin dolar harcayarak geliştirdiğini söylediği iletişim uygulamasının firması tarafından izinsiz bir şekilde kullanıldığı gerekçesiyle tazminat davası açtı.

Uygulama geliştirip şirkete sundu

Pilot Alexander, aksayan uçuşlardaki iletişimsizliğin firmaya 150 milyon dolar civarında bir maliyetinin olması üzerine, mürettebat arasında iletişim sağlayan "Qrewlive" uygulamasını geliştirdi.

Kesintiye uğrayan uçuşlardan sonra mürettebat, uygulamayı iletişim aracı olarak havayoluna verdi. İddiaya göre, şirket, Kaptan Alexander'ı geri çevirdi ancak çok benzer bir uygulamayı daha sonra kullanmaya başladı.

1 milyar dolarlık dava açtı

Duruma kızan pilot Alexander Georgia eyalet mahkemesinde ticari sır hırsızlığı nedeniyle 11 yıl çalıştığı şirketine 1 milyar dolarlık tazminat davası açtı.

Delta iddiaları reddetti

Delta Havayolları kullandıkları uygulamanın pilota ait olmadığını öne sürdü.

Delta sözcüsü Morgan Durrant, "Sayın Alexander'ın şikayetinde belirtilen iddiaları ciddiye alsak da bunlar Delta'nın dahili mürettebat mesajlaşma platformunu geliştirmesinin doğru veya adil bir açıklaması değil” diyerek iddiaları reddetti.