Dünyaya "Türk Gibi Güçlü" sözünü söylettiren isimlerdendi Koca Yusuf. 1885’te genç bir güreşçiyken 27 yıldır Kırkpınar'da Başpehlivan olan Kel Aliço'yu yenerek Başpehlivan unvanını aldı.

Koca Yusuf'un amacı Türk'ün adını dünyaya duyurmaktı. Üç sene Fransa'da hiç yenilgi almadan önüne geleni devirdi.

Dünyayı dize getirdi

1898’te aldığı teklifle Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Namı ondan önce ulaşmıştı ülkeye.

Gazeteler Koca Yusuf'un maç ilanları ile doldu. 26 Mart 1898'de New York'ta binlerce kişinin izlediği ABD'li şampiyon Ernest Roeber ile tarihi maça çıktı. Rakibinin kaçarak kendini dışarı attığı söylense de Koca Yusuf diskalifiye edildi.

"Milletin hissine tercüman oldu"

Koca Yusuf'un hayatını "Cihanı Titreten Türk" romanı ile Halil Delice kaleme aldı.

'Dünyayı Titreten Türk' kitabının yazarı Halil Delice, "Tek başına Avrıpa'da önüne, karşısına kim çıkarsa akıl almaz bir üstünlükle götürdü. Ne oldu? Bu milletin hissine tercüman oldu" diyor.

Koca Yusuf, Şikago'da dünya şampiyonu Evan Lewis’i üst üste iki defa yendikten sonra yurda dönmeye karar verdi.

Koca Yusuf'un hazin sonu

Bindiği gemi, 4 Temmuz 1898 sabahı bir şileple çarpıştı. Gemideki 549 kişi hayatını kaybetti. Henüz 41 yaşında olan Koca Yusuf'un cansız bedeni ise bulunamadı.

Kamera: Barbaros Sayılgan