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Dünya
AA 25.05.2023 09:15

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 10 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 10 Filistinliyi yaraladı, 13 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 10 Filistinliyi yaraladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, yüzlerce İsrail askeri, Eriha kenti yakınlarındaki Akabe Cebr Mülteci Kampına baskın düzenledi. Askerlerin onlarca eve girdiği kampta şiddetli çatışmalar yaşandı.

Filistin kaynakları, çıkan olaylarda 10 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığını, onlarca kişinin göz yaşartıcı gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiğini, 13 kişinin de İsrail güçlerince gözaltına alındığını belirtti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail ordusunun baskınına tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile askerler arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

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