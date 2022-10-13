Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 14:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail güçleri Gazze'de bir okula gaz kapsülüyle saldırdı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne attığı gaz kapsüllerinden bazıları bir okula düştü. Saldırıda öğrencilerin bazıları boğulma tehlikesi geçirdi.
Gazze'deki Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin doğu bölgelerine göz yaşartıcı gazlar atarak yeni bir suç işlediği belirtildi.
Cuhr ed-Dik bölgesindeki Kaysariya Okulu'na düşen gaz kapsülleri nedeniyle onlarca çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiği ve sağlık merkezlerine götürüldüğü ifade edilen açıklamada, bu eylem "vahşi bir saldırı" olarak nitelendirildi.
Açıklamada ayrıca İsrail'in uygulamalarına karşı uluslararası toplumun müdahil olması istendi.
Etiketler: Filistin Devleti Gazze İsrail
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