Gazze'deki Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin doğu bölgelerine göz yaşartıcı gazlar atarak yeni bir suç işlediği belirtildi.

Cuhr ed-Dik bölgesindeki Kaysariya Okulu'na düşen gaz kapsülleri nedeniyle onlarca çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiği ve sağlık merkezlerine götürüldüğü ifade edilen açıklamada, bu eylem "vahşi bir saldırı" olarak nitelendirildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in uygulamalarına karşı uluslararası toplumun müdahil olması istendi.