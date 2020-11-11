Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin 59 yaşındaki eski bakan Arefe'yi Ramallah yakınlarındaki Ofer gözaltı merkezine ifadeye çağırdığını belirtti.

İsrail güçlerinin ifade için Ofer'e giden Arefe'yi gerekçe göstermeksizin gözaltına aldığı ifade edilirken, İsrail makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan, 17 yaşında bir gencin de aralarında bulunduğu 14 Filistinlinin daha Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde çeşitli iddialarla İsrail güçlerince gözaltına alındığı kaydedildi.

Arefe, 2006'da Filistin'de yapılan ve Hamas'ın kazandığı seçimin ardından Filistin hükümetine bağlı Kudüs Bakanı görevine getirilmişti.

İsrail güçleri bakan olarak atandıktan kısa süre sonra Arefe'yi gözaltına almış ve Haziran 2006'da Kudüs'te oturma iznini iptal etmişti.