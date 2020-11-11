Afgan emniyetinden yapılan açıklamaya göre, başkent Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti ve bir diğeri yaralandı.

Saldırıyı üstlenen olmadı.

Kabil'in Kala-i Vezir bölgesinde dün gece düzenlenen silahlı saldırıda ise 2 asker hayatını kaybetti.

Nangarhar'da helikopter düştü: 2 ölü

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Afganistan'ın Nangarhar vilayetindeki Hisarak bölgesinde Afgan Hava Kuvvetlerine ait MI-17 tipi helikopterin düşmesi sonucu biri polis 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Helikopterin "teknik arıza" nedeniyle düştüğü belirtildi.