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Afganistan'da saldırılar: 4 ölü
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen iki saldırıda 4 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.
Afgan emniyetinden yapılan açıklamaya göre, başkent Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti ve bir diğeri yaralandı.
Saldırıyı üstlenen olmadı.
Kabil'in Kala-i Vezir bölgesinde dün gece düzenlenen silahlı saldırıda ise 2 asker hayatını kaybetti.
Nangarhar'da helikopter düştü: 2 ölü
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Afganistan'ın Nangarhar vilayetindeki Hisarak bölgesinde Afgan Hava Kuvvetlerine ait MI-17 tipi helikopterin düşmesi sonucu biri polis 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Helikopterin "teknik arıza" nedeniyle düştüğü belirtildi.
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