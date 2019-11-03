Dünya
İsrail güçleri Filistin'in Kudüs Bakanı'nı gözaltına aldı03 Kasım 2019 Pazar 12:18 - Son Güncelleme 03 Kasım 2019 Pazar 12:20
İsrail güçleri, Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi'yi evine düzenlediği baskınla gözaltına aldı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yerel kaynaklar, İsrail polisi ve istihbarat elemanlarından oluşan geniş bir kolluk kuvvetinin sabah saatlerinde Doğu Kudüs'teki evine düzenledikleri baskında Hedmi’yi gözaltına aldıklarını belirtti.
Hedmi’nin neden gözaltına alındığının bilinmediği ifade edilirken konuya ilişkin henüz İsrail makamlarından açıklama yapılmadı.
Bakan Hedmi, son 5 ayda üçüncü kez İsrail polisince evine düzenlenen baskınla gözaltına alınıyor.
Kaynak: AA
Etiketler: Fadi El-Hedmi filistin kudüs israil