Türk Silahları Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden kurtarılan Rasulayn ilçesindeki arama tarama faaliyetleri sürüyor.

Arama tarama çalışmalarında teröristlerce araç, yol kenarı, bina ve zemine yerleştirilmek üzere bidonların içine yerleştirilmiş patlayıcılar ile el yapımı anti tank, anti personel ve topuk mayınları da ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçesi, 12 Ekim'de terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılmıştı.

Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) desteğiyle harekatı sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Rasulayn ve çevresinde hayatın bir an önce normale dönebilmesi için güvenlik çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

1065 EYP ve mayın etkisiz hale getirildi

Son 25 günlük sürede ise Rasulayn şehir merkezi ve kırsalında 317 mayın, 348 EYP, 127 patlamamış mühimmat, 1 bomba yüklü araç, 2 EYP deposu bina olmak üzere toplam 1065 EYP ve mayın etkisiz hale getirildi.

METİ de görev başında

Mayın ve el yapımı patlayıcı tespit imha timi (METİ) ile bölgede çalışma yürüten komandolar, meskun mahal operasyonu ve arama tarama çalışmalarında başarıyla görev yapıyor.

Timler, mayın arama dedektörü ile yol ve kaldırımlarda tarama yaparken şüpheli görülen cisimler uzman ekiplerce etkisiz hale getiriliyor.

Kaynak: TRT Haber