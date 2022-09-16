Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Ramallah'ın yanı sıra birçok beldeye baskın düzenlediği belirtildi.

Söz konusu baskınlarda 17 kişinin gözaltına alındığı, bu kişiler arasında Birzeit Üniversitesi öğrencisi 10 Filistinlinin de bulunduğu bildirildi.

Görgü tanıkları, Ramallah'ın batısındaki Abud beldesinde bir eve baskın düzenleyen İsrail askerlerinin buradaki bir grup öğrenciyi gözaltına aldığını söyledi. İsrail güçlerinin, öğrencileri gözaltına almadan önce beldeyi trafiğe kapattığı aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Bu durum bölgede gerginliğe neden oluyor.