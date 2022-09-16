Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma 14:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kraliçe'nin naaşını görmek isteyenlerin oluşturduğu kuyruk yoğunluk nedeniyle durduruldu
[Fotograf: Reuters]
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in başkent Londra'daki Westminster Hall'de halkın ziyaretine açılan naaşını görmek isteyenlerin oluşturduğu kuyruk, kapasitesine ulaşınca sıraya girişler en az 6 saatliğine durduruldu.
İngiliz hükümet yetkilileri, Kraliçe'nin tabutunu görmek için bekleyen ziyaretçilerin oluşturduğu kuyruğun Southwark Parkı'nda kapasitesine ulaşması nedeniyle en az 6 saat durdurulduğunu açıkladı.
Ziyaretçilere, yoğunluk azalana kadar sıraya girmemeleri uyarısında bulunuldu.
Kraliçe Elizabeth'in 14 Eylül Çarşamba günü Buckingham Sarayı'ndan Westminster Hall'e getirilen naaşı, 19 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek cenaze törenine kadar halkın ziyaretine açılmıştı.
Parlamento binasındaki Westminster Hall'de katafalka konulan Kraliçe Elizabeth'in tabutunu görmek isteyen on binlerce kişi, yaklaşık 8 kilometre uzunluğunda kuyruk oluşturdu.
Ziyaretçiler, Kraliçe'nin tabutunu görebilmek için çok uzun saatlerce kuyrukta bekliyor.
Etiketler: İngiltere İkinci Elizabeth
Son Haberler
- 15:05
- 15:06
- 15:02
- 14:38
- 14:39
Sıradaki Haber
Hindistan Başbakanı Modi'den ŞİÖ'ye üye devletler arasında transit erişim çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz