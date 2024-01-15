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Dünya
AA 15.01.2024 19:54

İsrail güçleri Batı Şeria'da biri kadın 2 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde biri kadın 2 Filistinliyi öldürdü.

İsrail güçleri Batı Şeria'da biri kadın 2 Filistinliyi öldürdü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, El Halil'e bağlı Dura ilçesinde İsrail güçleri tarafından kalbinden vurulan 22 yaşındaki Muhammed Hasan İbrahim Ebu Sıba ile başından vurulan 24 yaşındaki Ahed Mahmud Evlad Muhammed hayatını kaybetti.

Açıklamada, İsrail saldırısında 4'ü ağır 9 kişinin de yaralandığı bilgisi geçildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre ise Dura'daki çatışmalarda ajansın foto muhabiri Meşhur el-Vahvah da vuruldu.

Öte yandan Kudüs Haber Ağı'nın X sosyal medya hesabında, Dura'da vurulan bir Filistinlinin görüntüleri paylaşıldı.

Görüntüde, vurulan Filistinlinin yerde süründüğü ancak İsrail askerlerinin ona yaklaşmaya çalışan herkese ateş açması nedeniyle sağlık ekipleri ile çevredekilerin söz konusu Filistinliye ulaşamadığı dikkati çekiyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 354 oldu.

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