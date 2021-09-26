Haber Giriş: 26 Eylül 2021 Pazar 08:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail güçleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi öldürdü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği gözaltı baskınlarında çıkan çatışmalarda 4 Filistinli yaşamını yitirdi, en az 5 kişi de yaralandı.
Haaretz gazetesinde yer alan haberde, başta Ramallah yakınlarındaki Beyt Anan köyü ve Cenin'e bağlı Kefr Burkin beldesi olmak üzere Batı Şeria'nın 5 farklı bölgesinde gözaltı baskınları sırasında İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma çıktığı aktarıldı.
İsrail ordusuna dayandırılan haberde, Beyt Anan'da 3, Kefr Burkin'de 1 Filistinli hayatını kaybetti.
Haberde ayrıca, İsrail ordusunun 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği olaylara tepki olarak abluka altındaki Gazze Şeridi'nde atılabilecek roketlere karşı hazırlık yaptığı bilgisi paylaşıldı.
Hayatını kaybeden Filistinlilerin Hamas hareketi üyesi olduğu iddia edilirken, olaylara ilişkin Filistin makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.
Etiketler: Filistin Devleti İsrail
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