Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cenin kentinde 2, Kudüs’ün kuzeyinde de 3 Filistinlinin “şehit olduğu” vurgulandı.

İsrail güçlerinin, sabahın erken saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda çıkan çatışmalarda 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Yediot Ahronot gazetesinin haberinde de, İsrail ordusunun, Cenin ve Ramallah kentlerinde düzenlediği gözaltı operasyonu sırasında en az 4 Filistinliyi öldürdüğü duyurulmuştu.

İsrail ordu sözcüsünün açıklamasına yer verilen haberde, operasyonun, İsrail güvenlik güçlerinin birkaç gündür takip ettiği Hamas'ın altyapısıyla ilgili geniş çaplı bir tutuklama operasyonuyla ilgili olduğu, gözaltı operasyonlarının Batı Şeria'da 3 bölgede yürütüldüğü bildirilmişti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) ise konuyla ilgili haberinde, ölen Filistinlilerin naaşlarından bazılarının alıkonulduğunu belirtmişti.

Haberde ayrıca, İsrail güçlerinin Cenin'deki operasyonlar sırasında biri yaralı 3 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edilmişti.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kentine bağlı Burkin beldesinde gece saatlerinde, "Hamas hareketine bağlı bir hücrenin çökertilmesi" için İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) ile ordunun ortak operasyonu sırasında çatışmanın meydana geldiği, olayda yaralanan 2 askerin helikopterle hastaneye kaldırıldığı kaydedilmişti.