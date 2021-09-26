Haber Giriş: 26 Eylül 2021 Pazar 08:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da terör saldırısı: 4 asker öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Pakistan’ın Belucistan eyaletinde teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda 4 asker yaşamını yitirdi, 2 asker de yaralandı.
Teröristler, Belucistan'ın Harnai bölgesinde devriyedeki askeri araca bombalı saldırı düzenledi.
Saldırıda 4 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.
Saldırıyı Belucistan Kurtuluş Ordusu’nun (BLA) üstlendiği iddia edildi.
Etiketler: Pakistan Terör Saldırısı
Sıradaki Haber
Japonya'dan 3. doz aşı kararı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz