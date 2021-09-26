Haber Giriş: 26 Eylül 2021 Pazar 05:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de yolcu treni raydan çıktı
[Harita: TRT Haber]
ABD'nin Montana eyaletinde bir yolcu treni raydan çıktı. En az 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada çok sayıda kişi de yaralandı.
Montana eyaletine bağlı Joplin bölgesinde, Chicago-Seattle seferini yapan "Empire Builder" isimli yolcu treninin 5 vagonu raydan çıktı.
Kaza sırasında trende 147 yolcu ve 13 personel olduğu bilgisi paylaşıldı.
En az 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazada, çok sayıda da yaralı olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili yetkililerin soruşturması sürüyor.
Etiketler: ABD Tren Kazası
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