Montana eyaletine bağlı Joplin bölgesinde, Chicago-Seattle seferini yapan "Empire Builder" isimli yolcu treninin 5 vagonu raydan çıktı.

Kaza sırasında trende 147 yolcu ve 13 personel olduğu bilgisi paylaşıldı.

En az 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazada, çok sayıda da yaralı olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili yetkililerin soruşturması sürüyor.