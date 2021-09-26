16 eyalette 85 bin sandık kurulacak, 650 bin görevli seçimin sorunsuz geçmesi için görev başında olacak.

6 bin 211 aday Federal Meclis'te yer alabilmek için yarışacak.

Almanya'da 60 milyon 400 bin seçmen, 20'nci dönem milletvekillerini seçmek için sandığa gidecek.

Oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00’de başladı ve 18.00’de sona erecek.

109 Türk kökenli isim milletvekili adayı

Federal Seçim Kurulu'nun açıklamasına göre, seçmenlerin büyük bölümü 50 yaş üzerinde, 2 milyon 800 bin kişi de ilk kez oy kullanacak.

Almanya'da aralarında Türklerin de bulunduğu yaklaşık 7 milyon 400 bin göçmen seçmen var. Milletvekili olmak isteyen 6 bin 211 aday arasında da çeşitli partilerden 109 Türk kökenli bulunuyor.

36 Türk adayın parlamentoya girme şansı bulunuyor

Seçilebilecek en çok Türk kökenli aday Sosyal Demokrat Parti'de.

Sosyal Demokratlar adına, aralarında eski Göç, Mülteciler ve Uyum Bakanı Aydan Özoğuz'un da bulunduğu 14 Türk kökenlinin parlamentoya girme şansı yüksek.

Sol Parti'de Türk kökenli milletvekili adaylarından 12'sine, Yeşiller'de de 5'ine şans tanınıyor.

Hristiyan Birlik Partilerinin büyük ortağı Hristiyan Demokratik Birlik Partisi'nde ise seçilebilecek sırada 3 Türk kökenli milletvekili adayı var.

Türk kökenlilerin yoğun yaşadığı Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Uyum Müsteşarı Serap Güler de o adaylar arasında.

Hür Demokratlar ile Almanya için Alternatif Partisi'nden birer Türk adayın seçilebileceği düşünülüyor.

Hristiyan Sosyal Birlik Partisinde ise Türk kökenli aday bulunmuyor.

Geride kalan yasama döneminde Alman Federal Meclisi'ndeki Türk kökenli milletvekili sayısı 14'tü.

Milletvekili sayısı artacak

299 seçim bölgesinin bulunduğu Almanya'da seçmenler, iki oy kullanacak. İlk oyu kendi bölgelerindeki milletvekili adayına, ikincisini de tercih ettikleri partiye verecekler.

Almanya seçim sisteminde partinin aldığı oy sayısına göre fazladan sandalye çıkarmak mümkün. Bu nedenle, geçen yasama dönemindeki 709 milletvekilinden daha fazla ismin Meclis'e girmesi bekleniyor.

3 partili koalisyon beklentisi var

Seçimin ardından gözler koalisyon görüşmelerine çevrilecek.

Anket sonuçları Hristiyan Birlik Partileri veya Sosyal Demokrat Parti'nin öncülük edeceği bir koalisyona işaret ediyor. 3 partili koalisyon olasılığı ise herkesin ortak noktada buluştuğu bir tespit.

Başbakan Angela Merkel görevini, yeni hükümetin kurulmasıyla resmen bırakacak.

Anketlere göre, Almanya'da 8 koalisyon ihtimali bulunuyor ve görüşmeler, 2013'te 86, 2017'de de 171 gün sürmüştü.

