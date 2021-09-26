İngiltere’de akaryakıt istasyonları önünde oluşan uzun kuyruklar devam ediyor.

Ülkede Brexit sonrası, Avrupalı işçilerin ülkelerine dönmesi nedeniyle nakliye şoförü sıkıntısı yaşanıyor.

Akaryakıt istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu

Kriz başta akaryakıt ve gıda olmak üzere çok sayıda sektörü etkiledi. Bazı akaryakıt istasyonları satışı durdurdu. İstasyonların geçici olarak kapatılacağının duyurulması, İngilizler'de endişe ve paniğe neden oldu. Çok sayıda istasyon önünde kuyruklar oluştu.

Başkent Londra'da sinirler gerildi, akaryakıt kuyruğundakiler öfkelerine hakim olmakta zorlandı.

Akaryakıt krizi nedeniyle ülkede taksi taşımacılığı konusunda da sıkıntı yaşandığı belirtiliyor.

Market rafları boş kaldı

Tedarik sorunu İngiltere'de bazı marketlerde rafların boş kalmasına da yol açtı. Londra'da özellikle sebze ve meyve ürünleri ile hazır suların satışa sunulduğu rafların boş olması dikkati çekti.

Ülkede 100 bin nakliye aracı sürücüsüne ihtiyaç olduğu tahmin ediliyor. İngiliz yönetimi soruna çare arıyor. Yabancı kamyon şoförlerine geçici vize vermeye hazırlanıyor. İlk etapta 5 bin sürücüye geçici vize verilecek.

Ülkede yaşanan akaryakıt krizinin ardından halka itidal çağrısı yapılmış, rafinerilerin yeterli yakıta sahip olduğu duyurulmuştu.