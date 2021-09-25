İngiltere’de TIR şoförleri kıtlığı nedeniyle ortaya çıkan tedarik krizinin yakıt sektörünü de vurmasının ardından hükümet alarma geçti.

Yakıt istasyonlarında araç kuyruklarının oluşmaya başlamasının ardından Başbakan Boris Johnson, Tır şoförlerine vize kolaylıkları tanıyabilecekleri sinyallerini verdi.

Johnson’un bürosundan yapılan açıklamaya göre, ağır vasıta sürücülerindeki eksikliği gidermek için geçici önlemlerin alınacağı açıklandı.

Açıklamada, "Herhangi bir acil sorunu önlemek için geçici önlemleri inceliyoruz. Ancak sunacağımız önlemler çok katı bir zaman sınırlamasına bağlı olacak" ifadeleri kullanıldı.

5 bin sürücüye vize verilebilir

Yerel basın, hükümetin 5 bin yabancı TIR şoförüne kısa vadeli vize vereceğini belirtti. Bu, lojistik şirketlerinin ve perakendecilerin aylardan bu yana talep ettiği bir adımdı. Ancak Johnson’un hükümeti bu talepleri bir süreden beri karşılıksız bırakmıştı.

İngiltere Karayolları Taşımacılığı Derneği (RHA), ülkenin mevcut eksikliğini kapatmak için 100 bin TIR sürücüsüne ihtiyacının olduğunu söyledi.

Uzmanlar, İngiltere’deki ağır vasıta sürücülerindeki kıtlıkta, ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasının ve pandeminin de büyük rol oynadığını belirtiyor.

Araç sahipleri yakıt istasyonlarına akın etti

Sürücü sayılarındaki eksiklik nedeniyle ülkede birçok sektörde tedarik sorunu baş göstermişti. Marketlerde boş kalan raflar toplumda paniğe neden oldu. Vatandaşlar marketlere akın ederek birçok ürünü stoklamaya yöneldi.

Hükümet, halkı panik satışlarına karşı uyarırken yakıt tedarik şirketleri, stoklarda bir sorunun olmadığını, sadece bazı bölgelere yakıtı ulaştırmakta aksaklık yaşandığını duyurdu.

Bazı istasyonlar kapılarını kapattı

Ancak İngiliz Petrol şirketi BP’nin, şoför sorunu nedeniyle bazı istasyonlarını kapatmak zorunda kaldıklarını duyurmasının ardından birçok yakıt istasyonunda araç kuyrukları oluştu.

[Bazı istasyonlar, yakıtın tükenmesi nedeniyle hizmetlerine ara vermek zorunda kaldı. Fotoğraf: AP]

Shell ve ExxonMobil şirketlerine ait bazı yakıt istasyonlarında da yakıt tedarik sorununun yaşandığı belirtiliyor.

Kimi yakıt istasyonları ise yükselen talebe karşı araç başına satış limitini uygulamaya başladı.

Sektör temsilcileri, hükümetin acil önlem almadığı takdirde yılbaşı satış sezonunun büyük ölçüde etkilenebileceği konusunda uyarıyor.