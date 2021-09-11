İngiltere'de tedarik ziniciri sorunu baş gösterdi. Yiyecek ve İçecek Federasyonu Başkanı Ian Wright, konuyla ilgili önemli bir uyarı yaptı. Wright, "Süpermarketten alışveriş yapanların istediklerini istedikleri zaman almayı umdukları günlerin sona erdiğini, tedarik zinciri krizinin daha da kötüleşeceğini" ifade etti.

Wright'ın bu yarısı müşterilerin raflardaki boşlukların resimlerini paylaşmaya devam etmesi ve bir çiftçinin personel eksikliğinin 'küçük işletmeleri öldürdüğü' konusunda alarm vermesiyle geldi.

Tedarik zinciri sorunlarına değinen Wright, "Daha da kötüleşecek ve yakın zamanda kötüleştikten sonra daha iyi olmayacak" dedi.

Hükümet Enstitüsü tarafından düzenlenen bir etkinlikte dinleyicilere konuşan Wright 'İşgücü sıkıntısının sonucu, süpermarketleri, marketleri ve restoranları ayakta tutan sistem artık çalışmıyor. Ve tekrar işe yarayacağını sanmıyorum, sanırım artık kalıcı kıtlık içinde olduğumuzu göreceğiz” dedi.

İngilizler her istediklerini raflarda bulamayacak

Yabancı işçilerin aileleriyle birlikte ülkelerine dönmeleri, Brexit ve pandemi nedeniyle lisans alamayan kamyon şoförleri ve gıda işleme personelinin sektörü bu duruma sürüklediği belirtiliyor.

Wright, bunun İngiltere'nin yiyeceğinin biteceği anlamına gelmediğini, ancak perakendecilerin daha yüksek marjlı ürünlere öncelik vereceğini söyledi.



