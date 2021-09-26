Salgında vaka sayısı 232 milyon 400 bini, yaşamını yitirenlerin sayısı da 4 milyon 757 bini geçti. İyileşenlerin sayısı da 208 milyon 733 bin oldu.

Hollanda'da "korona kartı" uygulaması

Hollanda'da sosyal mesafe kuralı ile havalimanı ve istasyonlarda maske takma zorunluluğu dahil birçok kısıtlama kalktı.

Kısıtlamaların kalmasıyla birlikte "korona kartı" yürürlüğe girdi. Buna göre kafe, restoran, sinema, tiyatro, festival ve spor etkinliklerine girişlerde korona kartı uygulaması dikkate alınacak.

Aşı olanlar, negatif test sonucu bulunanlar veya hastalığı daha önce geçirenler kartta belirtilecek.

Hollanda'da tüm sınıfın karantinaya girme kuralı sona erdi

Hollanda'da ilkokullarda vaka görülmesi durumunda tüm sınıfın karantinaya girmesi kuralı da sona erdi. Sınıftaki bir öğrencinin virüse yakalanması durumunda sınıfın geri kalanı eğitime yüz yüze devam edecek.

Almanya'da 2 maske zorunlu olacak

Almanya, araçların bagajındaki ilk yardım çantalarında en az 2 maske bulundurma zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor.

Karar, gelecek yıl yürürlüğe girecek olan karayolu trafik güvenliğine ilişkin düzenleme kapsamında uygulanacak.

Güney Kore'de halka uyarı: Bir araya gelmeyin

Güney Kore'de vakalar artıyor. Yetkililer, artışın önüne geçmek için halka çağrıda bulundu. Gelecek iki hafta boyunca bir araya gelmemelerini istedi.

Japonya'da 65 yaş üstüne 3. doz gelecek yıl uygulanacak

Japonya 3. doz aşıların 65 yaş üstündeki kişilere 2022'nin başında uygulanacağını açıkladı.

Destek dozunun, ikinci dozun üzerinden 8 ay geçenlere yapılacağı aktarıldı.