Filistin devlet televizyonunda yayımlanan habere göre, İsrail ordusundan özel kuvvetler, sabah erken saatlerde Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre de İsrail ordusu, yoğun askeri katılımlı baskınının ardından bazı binaların tepelerine keskin nişancılar yerleştirdi.

Baskında 58 yaşındaki Cevad Hüseyin Bevakine ve 26 yaşındaki Edhem Muhammed Cebbarin yaşamını yitirdi.

Haberde sözlerine yer verilen Fetih Hareketi'nin Cenin Genel Sekreteri Ata Ebu Ramile, "Öğretmen Bevakine, evinin önünde vurulan Cebbarin'e ilk müdahaleyi yaptığı sırada işgalci güçlerin kurşunlarına hedef oldu." ifadelerini kullandı.

İsrail güçlerinin olay yerine ambulansların girişine izin vermediğini vurgulayan Ebu Ramile, bölge sakinlerinin imkanlarıyla hastaneye kaldırılan Cebbarin ve Bevakine'nin hayatını kaybettiklerini söyledi.

WAFA'ya konuşan Filistinli güvenlik kaynakları da baskın yapan İsrail güçleri ile Filistinli gençler arasında çıkan olaylarda 3 kişinin yaralandığını, sayı belirtmeksizin birkaç kişinin de gözaltına alındığını ifade etti.

Yılbaşından bu yana İsrail askerlerince öldürülen Filistinlilerin sayısı 4'ü çocuk olmak üzere 17'ye ulaştı.