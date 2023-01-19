Ermenistan Savunma Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada , yerel silahlı kuvvetler birliklerinden birinin kışlasında çıkan yangında 15 Ermenistan askerinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Kısa bir açıklamada, üç askerin durumunun ciddi olduğu açıklandı.

Yangının, kışlanın silah üretimi yapılan kısmında çıktığı ifade edildi. Yangına neyin neden olduğu ise henüz bilinmiyor.

Yangın sonrası 2. Kolordu Komutanı Vahram Grigoryan görevinden alındı. İlgili kararname Vaagn Khachaturyan tarafından imzalandı.