Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail askerleri, Batı Şeria'nın güneyindeki El-Arub Mülteci Kampı, Cenin şehrine bağlı Yabad beldesi ile Ramallah yakınlarındaki Bir Zeyt beldesine sabah erken saatlerinde baskın düzenledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 11 Filistinliyi gözaltına aldığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Baskınlara tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında zaman zaman olaylar çıkıyor.