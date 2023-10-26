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Dünya
AA 26.10.2023 09:20

İsrail güçleri, Batı Şeria ve Kudüs'te 20 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, Batı Şeria ve Kudüs'ün çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 20 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri, Batı Şeria ve Kudüs'te 20 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın Batı Şeria'daki güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İsrail askerleri, Dehişe, Ayide Mülteci Kampı, Husan köyü, Hidaza Dağı, Nehhalin ve el-Uruc, Davha, Beyti Ficar ve Halayil el-Levz bölgelerinde, gece evlere baskınlar düzenledi.

Buralarda arama yapan İsrail askerleri, 14 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri, Ramallah'ın kuzeyindeki Arura ve Kuber köyleri ile Ramallah'ın doğusundaki el-Mugayyir köyünden de 5 kişinin yanı sıra işgal altındaki Kudüs'ün Şeyh Cerrah semtinden de "Sosyal medyadaki paylaşımları" nedeniyle Yesar Ebu Hasene adlı bir genç kızı gözaltına aldı.

Öte yandan Kudüs'ün Savvana Mahallesi'ne baskın düzenleyen İsrail güçleri ile bölgedeki Filistinli gençler arasında gerginlik yaşandığı kaydedildi.

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