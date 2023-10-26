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Dünya
Reuters 26.10.2023 07:31

İsrail Ordu Radyosu: Kara kuvvetleri Gazze'ye daha büyük bir saldırı düzenledi

İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, İsrail Kara Kuvvetleri Hamas mevzilerine saldırmak için bir gecede Gazze Şeridi'ne öncekilerden büyük bir saldırı düzenledi.

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin saldırıların sonraki aşamalarına (kara harekatı) hazırlık olarak, Gazze’nin kuzeyinde “faaliyet” yürüttüğü ifade edildi.

Açıklamada, İsrail tanklarının Gazze’nin kuzeyinde Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait çok sayıda hedefi vurduğu belirtildi.

Askerlerin daha sonra bölgeden ayrılarak İsrail topraklarına geri döndüğü kaydedildi.

Ordunun paylaştığı görüntüde, tankların buldozerler eşliğinde Gazze sınırındaki İsrail’in inşa ettiği tellerden karşı tarafa geçtiği ve Gazze’nin kuzeyindeki kenar mahallelerde bazı binaları vurduğu görülüyor.

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