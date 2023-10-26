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Dünya
TRT Haber 26.10.2023 09:07

Dünyaya son mesajları, "hayatta kalmamıza yardım edin" oldu

Al-Jazeera televizyonunun muhabiri Vail el-Dahduh'un tüm ailesi İsrail tarafından katledildi. Oğlu Mahmud ile kızı Kholoud öldürülmeden kısa süre önce dünyaya bir mesaj göndermiş, “hayatta kalmamıza yardım edin” demişlerdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda, Al-Jazeera televizyonunun muhabiri Vail el-Dahduh'un ailesinden çok sayıda kişiyi öldü.

Katar merkezli Al-Jazeera kanalından yapılan açıklamada, "İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alan saldırısında meslektaşımız Vail el-Dahduh'un eşi, oğlu ve kızı da dahil olmak üzere ailesinden çok sayıda kişi şehit oldu." ifadesi kullanıldı.

İsrail saldırılarında Al Jazeera muhabirinin eşi ve iki çocuğu öldü
İsrail saldırılarında Al Jazeera muhabirinin eşi ve iki çocuğu öldü

el-Dahduh'un oğlu Mahmud ile kızı Kholoud öldürülmeden kısa süre önce dünyaya bir mesaj göndermiş, “hayatta kalmamıza yardım edin” demişlerdi.

Al-Jazeera'da yayınlanan görüntülerde yaşlı gözlerle öldürülen oğluna veda eden Dahduh, "Bunlar korku ve yıkımın gözyaşları değil, insanlık gözyaşlarıdır. İşgal defolsun. (İsrail ordusu) Çocuklarımızla bizden intikam alıyorlar." dedi.

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