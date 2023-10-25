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Dünya
AA 25.10.2023 21:56

İsrail saldırılarında Al Jazeera muhabirinin eşi ve iki çocuğu öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda, Al-Jazeera televizyonunun muhabiri Vail el-Dahduh'un ailesinden çok sayıda kişiyi öldü.

Katar merkezli Al-Jazeera kanalından yapılan açıklamada, "İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alan saldırısında meslektaşımız Vail el-Dahduh'un eşi, oğlu, kızı ve torunu da dahil olmak üzere ailesinden çok sayıda kişi şehit oldu" ifadesi kullanıldı.

Gazeteci Dahduh'un ailesinin İsrail saldırılarıyla yerinden edildiği için Nuseyrat’taki eve sığındıkları belirtildi.

Al-Jazeera'da yayınlanan görüntülerde yaşlı gözlerle öldürülen oğluna veda eden Dahduh, "Bunlar korku ve yıkımın gözyaşları değil, insanlık gözyaşlarıdır. İşgal defolsun. (İsrail ordusu) Çocuklarımızla bizden intikam alıyorlar" dedi.

Al-Jazeera'dan Editör Muhammed Muavvad da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dahduh'un evine İsrail ordusunun saldırı düzenlediği haberini canlı yayında aldığını kaydetti.

Gazze'deki hükümetin basın ofisinden de Dahduh'un ailesi için taziye mesajı yayımlandı.

Dahduh'un önemli çalışmalarının hatırlatıldığı açıklamada, İsrail'in Gazze halkının yanı sıra gazetecileri de hedef aldığı vurgulandı.

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