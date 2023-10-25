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Dünya
AA 25.10.2023 20:51

Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen, Türk Büyükelçiliğine saldırıya tepki gösterdi

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliğine maskeli kişilerce boyalı ve sis bombalı saldırı düzenlenmesine tepki göstererek, "Bugün Türk Büyükelçiliğinde meydana gelen vandalizmden üzüntü duyuyorum" ifadesini kullandı.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen, Türk Büyükelçiliğine saldırıya tepki gösterdi

Valtonen, X sosyal medya hesabından, "Bugün Türk Büyükelçiliğinde meydana gelen vandalizmden üzüntü duyuyorum. Diplomatik misyonlara yönelik düşmanca eylemler kesinlikle kabul edilemez. Polis konuyu soruşturuyor, yakında ne olduğuna dair daha fazla bilgiye sahip olacağımıza inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Finlandiya'da, Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliğinin girişine bugün boyalı ve sis bombalı saldırı düzenlenmişti.

Büyükelçilik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, maskeli kişiler, kiralık bisikletlerle boyalı ve sis bombalı saldırıyı gerçekleştirmişti.

Polis ve itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelirken, saldırıya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

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