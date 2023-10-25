Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen, Türk Büyükelçiliğine saldırıya tepki gösterdi

Valtonen, X sosyal medya hesabından, "Bugün Türk Büyükelçiliğinde meydana gelen vandalizmden üzüntü duyuyorum. Diplomatik misyonlara yönelik düşmanca eylemler kesinlikle kabul edilemez. Polis konuyu soruşturuyor, yakında ne olduğuna dair daha fazla bilgiye sahip olacağımıza inanıyorum" ifadelerine yer verdi.
Finlandiya'da, Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliğinin girişine bugün boyalı ve sis bombalı saldırı düzenlenmişti.
Büyükelçilik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, maskeli kişiler, kiralık bisikletlerle boyalı ve sis bombalı saldırıyı gerçekleştirmişti.
Polis ve itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelirken, saldırıya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.