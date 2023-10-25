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Dünya
AA 25.10.2023 20:41

Kırgızistan, İran'ın limanlarını kullanmak istiyor

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, denize kıyısı olmayan ülkesinin transit ve ulaştırma amacıyla İran'ın deniz limanlarını kullanmak istediğini belirtti.

Kırgızistan, İran'ın limanlarını kullanmak istiyor
[Fotograf: AA]

Kırgızistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akılbek Caparov, başkent Bişkek'te yarın düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi ülkelerin hükümet başkanları zirvesine katılmak için Kırgızistan'a gelen İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir ile hükümet binasında görüştü.

İran'ı, ŞİÖ'ye tam üyelik almasından dolayı tebrik eden Caparov, İran'ın, örgütün potansiyelinin güçlendirilmesine, ŞİÖ üyesi ülkeler arasındaki dostluk ve işbirliğine katkı sağlayacağından emin olduğunu vurguladı.

Caparov, denize kıyısı olmayan Kırgızistan olarak transit ve ulaştırma amacıyla İran'ın deniz limanlarını kullanmak istediklerini ifade etti.

Kırgızistan'ın, İran'a bal ihraç etme imkanına sahip olduğunu anımsatan Caparov, "İran pazarına fasulye ihraç etme konusunda büyük bir potansiyele sahibiz. 2022 yılında fasulyede brüt hasadımız 78 bin 276 tona ulaştı" dedi.

Muhbir de İran'ın Kırgızistan ile dostluk ve ortaklık temelinde dostane ilişkileri güçlendirmek istediğini, ikili ilişkilerin yeni bir seviyeye taşınması gerektiğini kaydetti.

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