Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den, İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatının önlenmesi çağrısı

Sisi, başkent Kahire'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Macron ile Gazze'deki krizi kontrol altına almanın yollarını görüştüm ve Gazze Şeridi'ne yönelik herhangi bir kara saldırısını durdurmaya çalışmanın önemini teyit ettim" ifadelerini kullandı.

Gazze'ye yönelik karadan saldırının daha çok sivilin ölümü anlamına geleceğini dile getiren Sisi, "Gazze'deki durumu kontrol altına alma ve çatışmayı genişletmemenin gerekliliğini vurguladım" dedi.

İnsani yardımların abluka altındaki Gazze'ye hızla ulaştırılması gerektiğini vurgulayan Sisi, "Macron, Gazze'deki nüfusun zorla göç ettirilmesinin tehlikelerini anlıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün birkaç saatlik Ramallah ziyareti öncesinde, "İsrail ile dayanışma ziyareti" gerçekleştirmiş ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü.