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Dünya
AA 25.10.2023 19:42

Şehit Teğmen Caner Gönyeli Tatbikatı sona erdi

Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Davet Tatbikatı 2023, deniz safhasının gerçekleştirilmesinin ardından başarıyla tamamlandı.

Şehit Teğmen Caner Gönyeli Tatbikatı sona erdi
[Fotograf: AA]

KKTC Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, tatbikatın bitiminin ardından sancak gemisi TCSG Yaşam arama kurtarma gemisinde katılımcılara seslendi.

Bu sene 19'uncusu düzenlenen tatbikatın başarıyla gerçekleştirildiğini belirten Töre, KKTC'nin hem denizlerinin hem de kara sahasının "büyük güvenlik altında" olduğunu ifade etti.

Töre, "Elbette bunu Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımıza ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığımıza borçluyuz. Ama gerektiği zaman da ana vatan Türkiye'den birliklerimiz gelip bu tatbikatlarda da gördüğünüz takviyeleri yapmaktadır. Bu bir arama kurtarma tatbikatı ama savaşta da barışta da güvenlik birimlerimiz, polis teşkilatımız ve kahraman ordumuz daima hazırdır." diye konuştu.

Şehit Teğmen Caner Gönyeli Tatbikatı sona erdi

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam da Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC arama kurtarma teşkilatları tarafından gerçekleştirilen tatbikatın işbirliğini bir adım daha ileri taşıyacağını bildirdi.

Denizlerde görev yapan kurum ve personelin imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesinin tercih değil, zorunluluk olduğunu ifade eden Sağlam, "Böylesine kritik bir bölgede hem güvenlik, barış ve istikrarı sağlamak hem de Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerimizi koruma sorumluluğu omuzlarımızdadır." dedi.

Şehit Teğmen Caner Gönyeli Tatbikatı sona erdi

Arama-kurtarma faaliyetlerini "zamana karşı yarış" olarak nitelendiren Sağlam, "Başarıyla sürdürdüğümüz göç politikasının amacı insani trajedilerin yaşanmasını engellemek ve çaresiz insanların Ege ile Akdeniz’in azgın sularında yitip gitmesini önlemektir. Dün olduğu gibi bugün de yarın da bize yakışanın bu olduğu bilinciyle insani kurtarma ve yardım operasyonlarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmasının sonunda mavi vatanda görev yapan tüm kahramanlara seslenen Sağlam, "Denizleriniz sakin, pruvanız neta, bahtınız açık olsun." ifadesini kullandı.

Şehit Teğmen Caner Gönyeli Tatbikatı sona erdi

Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir de tatbikatın üç farklı senaryoda gerçekleştirildiğini söyledi.

Tatbikata Türkiye’den fırkateyn, İHA, 2 sahil güvenlik korveti, 4 sahil güvenlik botu, 6 helikopter, 2 uçak, jandarma arama kurtarma timi, arama kurtarma birliği, Sahil Güvenlik Özel Harekat Timi ile Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma timinin, KKTC'den ise 3 sahil güvenlik botu, 2 helikopter, 2 römorkör, 2 bot ve arama kurtarma birliğinin katıldığını bildiren Kendir şunları kaydetti:

"Arama kurtarma sorumluluk sahamız dahilinde, 7 gün 24 saat başarıyla görev icra edebilen arama kurtarma unsurlarımızın bugün gerçekleştirdiği tatbikat, çevre denizlerimizde meydana gelebilecek kazalardaki reaksiyon hızımızın ve arama kurtarma teşkilatımızın etkinliğinin göstergesidir. Türkiye Cumhuriyeti, insan hayatını riske edebilecek her türlü tehlike durumuna karşı sürekli hazırlıklı olmak üzere ve arama kurtarma faaliyetlerinin etkinlikle icra edilebilmesi maksadıyla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni desteklemeye ve karşılıklı işbirliğini artırmaya tüm gayretiyle devam edecektir."

Şehit Teğmen Caner Gönyeli Tatbikatı sona erdi

Selamlama geçişi

Öte yandan tatbikatın deniz safhasının ikinci bölümünde Gazimağusa açıklarında ticari gemi ile tankerin çarpışması sonucu denize düşen kazazedelerin helikopter yardımıyla kurtarılmasına yönelik harekat icra edildi.

Arama kurtarma faaliyetlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından tatbikata katılan hava ve deniz araçları sancak gemisi TCSG Yaşam'ın önünde selamlama geçişi yaptı.

Şehit Teğmen Caner Gönyeli Tatbikatı sona erdi

Tatbikatın deniz safhasını KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da takip etti.

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