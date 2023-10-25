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Dünya
AA 25.10.2023 18:40

AB liderleri İsrail-Filistin ağırlıklı gündemle toplanacak

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, İsrail-Filistin çatışmasındaki son durum ve Gazze'ye yardımların ulaştırılması için çatışmalara "insani ara" verilmesi başta olmak üzere çeşitli konuları görüşmek üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelecek.

AB liderleri İsrail-Filistin ağırlıklı gündemle toplanacak
[Fotograf: Reuters]

İki gün sürmesi planlanan AB Liderler Zirvesi yarın Brüksel'deki AB Konseyi binasında başlayacak. İlk günün önemli başlıkları arasında Orta Doğu'daki durum, Ukrayna, Kosova, Karabağ, Sahel ve göç bulunuyor.

AB yetkililerinin verdiği bilgiye göre, liderlerin İsrail-Filistin çatışmasında İsrail'e desteği teyit etmesi, Hamas'ın saldırılarını bir kez daha kınaması, ayrıca İsrail bombardımanı altındaki Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasını görüşmesi bekleniyor.

Ateşkes çaprısı yok ama insani ara veya aralar için çağrı yapılabilir

Çatışmalarda ateşkes çağrısı yapmayan AB'nin bu çerçevede insani yardımların ulaştırılmasını sağlayacak şekilde çatışmalara "insani ara veya aralar" verilmesine yönelik çağrıyı ele alacağı belirtiliyor.

Bu konuda zirvenin sonuç bildirisinde yer alacak ifadeler üzerinde müzakereler sürüyor. Bazı ülkelerin metindeki ifadeler hakkında çekinceler koyduğu ifade ediliyordu. Müzakerelerin yarın liderlerin toplantısında neticelendirilmesi bekleniyor.

AB'nin Gazze'de "çatışmaya ara verilmesi" çağrısına yönelik beklenti zirveye kaldı
AB'nin Gazze'de "çatışmaya ara verilmesi" çağrısına yönelik beklenti zirveye kaldı

AB ülkelerinin dışişleri bakanları, pazartesi günü yaptıkları toplantıda "insani ara veya aralar" çağrısı yapma konusunda uzlaşamamış, konu AB Liderler Zirvesi'ne bırakılmıştı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de bugün yaptığı açıklamada, AB ülkeleri arasında insani ara çağrısına desteğin büyüdüğünü bildirmişti.

Üst düzey bir AB yetkilisi, liderlerin Gazze'ye insani yardımların hızlı, güvenli ve engellenmeden nasıl ulaştırılabileceğini görüşeceklerini, tıbbi bakım, yakıt, gıda ve su gibi temel ihtiyaçların nasıl karşılanacağına odaklanılacağını bildirdi.

Ukrayna'ya destek sürdürülecek

AB Liderler Zirvesi'nde ayrıca Rusya ile savaşan Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi ele alınacak. Bu kapsamda Rusya'ya yönelik 12'nci yaptırım paketinin müzakere edilmesi, Rusya'dan elmas ithalatının yasaklanmasını öngören bu yeni yaptırım paketine alüminyum ithalatı yasağının da eklenmesi planlanıyor.

Zirvede liderlerin önündeki başlıklar arasında Kosova, Karabağ, Sahel'deki gelişmeler ile göç, ekonomi ve uzun vadeli bütçe meselesi de bulunuyor.

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