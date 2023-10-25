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Dünya
AA 25.10.2023 17:55

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail heyetine tepki

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'ın görüşmesini iptal etmesi ve İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan'ın istifa çağrılarının ardından, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hamas'la ilgili sözlerinin "bazıları tarafından yanlış yorumlandığını" vurgulayarak, bu durum karşısında şoke olduğunu söyledi.

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail heyetine tepki
[Fotograf: AA]

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki BM binasında basına açıklama yaptı.

BM Güvenlik Konseyi'nde dün düzenlenen yüksek düzeyli İsrail-Filistin oturumunda, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'de gerçekleştirdiği saldırıyı kınadığını hatırlatan Guterres, "Hiçbir şey sivillerin bilinçli bir şekilde öldürülmesini, kaçırılmasını ya da sivil hedeflere roket atılmasını meşru kılamaz." dedi.

Guterres, konuşmasında Filistin halkının çektiği acılara da değindiğini ancak bunların da Hamas'ın saldırılarını meşru kılmadığını ifade ettiğini anımsatarak, Orta Doğu'daki krizin detaylarını anlattığını söyledi.

"BM Güvenlik Konseyi'nde dün yaptığım açıklamaların yanlış yorumlanarak Hamas'ın terör faaliyetlerini gerekçelendiriyormuş gibi gösterilmem karşısında şoke oldum. Bu doğru değil" diyen Guterres, kurbanlar ve ailelerine saygısından ötürü açıklama yapma ihtiyacı duyduğunu ifade etti.

İsrail heyetinden tepki gelmişti

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, dün yaptığı açıklamada, Guterres'in, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamalardan dolayı kendisiyle görüşmesini iptal ettiğini vurgulamıştı.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan ise Guterres'in BM'ye başkanlık etmeye uygun olmadığını savunmuş, Genel Sekreteri acil istifaya çağırmıştı.

"BM ve bölgemizde konumlu BM yetkilileriyle ilişkilerimizi gözden geçireceğiz" sözlerini sarf eden Erdan, Guterres'in ifadelerini "teröre destek vermek" olarak nitelendirmişti.

Guterres, Hamas'ın saldırılarının durduk yere ortaya çıkmadığına dikkati çekmişti

BM Genel Sekreteri Guterres, dün BM Güvenlik Konseyi'ndeki konuşmasında, Hamas'ın, 7 Ekim'de İsrail'de gerçekleştirdiği saldırıları kınayarak, şunları kaydetmişti:

"Ancak Hamas saldırılarının durduk yere ortaya çıkmadığının da bilincinde olmalıyız. Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz tutuluyor. Topraklarının adım adım yerleşim yerleri tarafından ele geçirilmesine ve şiddete şahit oluyor. Ekonomileri yıkılmış, insanlar yerlerinden edilmiş ve evleri yerle bir edilmiş durumda. Siyasi çözüme olan inançları yok olmaya başladı."

Guterres, Hamas'ın, İsraillilere yönelik saldırılarının "Filistin halkını toplu cezalandırmayı meşru kılamayacağını" belirterek, "Savaşların bile kuralları vardır." demişti.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Birleşmiş Milletler Antonio Guterres
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