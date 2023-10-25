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Dünya
AA 25.10.2023 17:17

Yahudi Fransız yazar Cohen'den Gazze için destek çağrısı

Yahudi Fransız yazar Jacob Cohen, Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin yayımladığı videoda, "siyonist işgale" karşı Gazze'deki direnişe destek çağrısı yaptı.

Yahudi Fransız yazar Cohen'den Gazze için destek çağrısı
[Fotograf: AFP]

Yahudi Fransız yazar Jacob Cohen, Youtube kanalından yayımladığı videoda, "siyonist düşmanın", kalan Filistin topraklarında da doğrudan kontrol sağlamak için harekete geçtiğini ve Filistin direnişini baltalamak istediğini belirtti.

Saldırıların tüm bölgede yansımaları olacağının altını çizen Cohen, "Gazze mücadelesi, siyonizm ve emperyalizm dışında barış ve huzur içinde yaşamak isteyen tüm Arap vatandaşlarının mücadelesidir." ifadesini kullandı.

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Gazze için destek çağrısı yapan Cohen, Arap ulusundan siyasi ve ideolojik farklılıklarını bir kenara bırakarak Gazze için birlik olmalarını istedi.

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Yazarın paylaşımı sosyal medyada viral oldu.

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