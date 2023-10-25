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Dünya
AA 25.10.2023 16:45

İsrail Gazze'de 2 evi bombaladı

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 2 evi hedef aldığı saldırıda çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğu belirtildi.

İsrail Gazze'de 2 evi bombaladı
[Fotograf: AA]

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Kampı'ndaki iki evi bombalaması sonucu şehitler ve yaralılar var." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Görgü tanıkları da Gazze'deki sivil savunma ve sağlık ekiplerinin İsrail'in bombaladığı bölgede ölen ve yaralananları hastanelere naklettiğini aktardı.

İsrail Gazze’de “savaş suçu” işliyor
İsrail Gazze’de “savaş suçu” işliyor

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 704'ü çocuk ve 1584'ü kadın, 364'ü yaşlı olmak üzere 6 bin 546 kişinin öldüğünü, 17 bin 439 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 6 bin 546'ya yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 6 bin 546'ya yükseldi

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 100’ün üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışmalarda 20'si Filistinli, 3’ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 24 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 42 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi’nden 6, Hamas’tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

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