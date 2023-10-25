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Dünya
AA 25.10.2023 16:26

DSÖ: İşgal altındaki Filistin'de sağlık hizmetlerine 171 saldırı yapıldı

Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında 7-24 Ekim tarihlerinde sağlık hizmetlerine yönelik 171 saldırı düzenlendiğini açıkladı.

DSÖ: İşgal altındaki Filistin'de sağlık hizmetlerine 171 saldırı yapıldı
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların başladığı 7 Ekim'den 24 Ekim'e kadar İsrail'in sağlık hizmetlerine yönelik saldırılarına ilişkin yeni bir rapor yayımladı.

Rapora göre, işgal altındaki Filistin topraklarındaki sağlık hizmetlerine toplam 171 saldırı gerçekleştirildi.

Saldırılarda 16'sı görev başında olan sağlık çalışanı dahil 493 kişi hayatını kaybetti ve 387 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 6 bin 546'ya yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 6 bin 546'ya yükseldi

İsrail'in saldırılarının 96'sı işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da, 75'i ise abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerçekleşti.

Bu saldırılardan 34 sağlık merkezi etkilenirken, 24 ambulans da zarar gördü.

Raporda, sağlık hizmetlerinin ve sivillerin korunmasına yönelik çağrı da yapıldı.

İsrail Gazze’de “savaş suçu” işliyor
İsrail Gazze’de “savaş suçu” işliyor

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 704'ü çocuk ve 1584'ü kadın, 364'ü yaşlı olmak üzere 6 bin 546 kişinin öldüğünü, 17 bin 439 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 100’ün üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışmalarda 20'si Filistinli, 3’ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 24 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 42 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi’nden 6, Hamas’tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

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