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Dünya
TRT Haber 25.10.2023 17:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze açıklamaları dünya medyasında

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hamas, bir terör örgütü değil topraklarını koruma mücadelesi veren bir mücahitler grubudur" ve "İsrail'e gitmeyeceğim" açıklamaları dünya medyasında geniş yer buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze açıklamaları dünya medyasında
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.

İsrail'in Filistinli sivilleri hedef alan saldırılarını sert sözlerle eleştirdi.

Erdoğan'ın açıklamaları, dünya medyasında da geniş yer buldu.

Al Jazeera Arapça kanalı ve İngiliz haber ajansı Reuters, Erdoğan'ın açıklamalarını canlı yayımladı.

Fransız basını da Erdoğan'ın açıklamalarını sayfalarına taşıdı.

Le Monde, L'express, Le Fıgaro, Le Parisien gibi Fransız gazeteleri, Erdoğan'ın Netanyahu'ya eleştirilerine dikkati çekti.

"Erdoğan, İsrali'e gitmeyecek" ifadesine yer verdi.

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Amerikan gazetesi The Wall Street Journal da Erdoğan'ın Hamas ile ilgili sözlerine vurgu yaptı.

Euronews ve Deutche Welle de Erdoğan'ın Hamas ile ilgili açıklamalarını öne çıkardı.

Hindistan'da yayın yapan CNBC ve TV18 de Erdoğan'ın sözlerine yer veren yayın kuruluşları arasındaydı. 

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