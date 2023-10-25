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Dünya
AA 25.10.2023 17:38

Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliği'ne saldırı

Finlandiya'da, Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliğinin girişine boyalı ve sis bombalı saldırı düzenlendi.

Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliği'ne saldırı
[Fotograf: AA]

Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliğine boyalı ve sis bombalı saldırı düzenlendi.

Helsinki Polisinin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Büyükelçilikte görülen dumanın ardından polis ve kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Soruşturma başlatıldı

Büyükelçilik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, maskeli kişiler, kiralık bisikletlerle boyalı ve sis bombalı saldırıyı gerçekleştirdi.

Polis ve itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelirken, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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