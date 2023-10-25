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Dünya
AA 25.10.2023 20:13

WSJ: İsrail, Gazze'ye kare harekatı öncesi ABD'nin savunma sistemi kurmasını bekleyecek

İsrail'in, Gazze'ye yönelik planladığı kara harekatı öncesi ABD'nin bölgedeki birliklerini korumak için savunma sistemi kurmasını beklemeyi kabul ettiği öne sürüldü.

WSJ: İsrail, Gazze'ye kare harekatı öncesi ABD'nin savunma sistemi kurmasını bekleyecek

The Wall Street Journal'ın (WSJ) ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, Gazze'ye kara harekatı öncesi İsrail'in, ABD'nin bölgedeki birliklerini korumak için hava savunma sistemleri kurmasını beklemeyi kabul ettiği belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), bölgede yaklaşık bir düzine hava savunma sistemi kurmaya hazırlandığı ifade edilen haberde, böylece ABD'nin Irak, Suriye, Kuveyt, Ürdün, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndekiler de dahil olmak üzere bölgedeki tüm birliklerini füzelerden ve roketlerden korumayı hedeflediğine işaret edildi.

ABD'li yetkililerin, söz konusu savunma sistemlerini kurana kadar İsrail'i beklemeye "ikna ettiği" aktarılan haberde, İsrail'in Gazze'deki sivillere insani yardımın ulaşması ile esirlerin serbest bırakılmasına da planlarında yer verdiği kaydedildi.

Haberde, bölgedeki ABD'li yetkililerin, İsrail'in söz konusu saldırısı başladığında birliklerinin hedef alınacağını düşündüğü ve bunu "büyük endişe kaynağı" olarak nitelediği aktarıldı.

Haberde, ABD'nin askeri birliklerine Irak ve Suriye'de şimdiye kadar 13 saldırı yapıldığı belirtildi.

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