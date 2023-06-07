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Dünya
AA 07.06.2023 10:44

İsrail güçleri 7 Filistinliyi yaraladı, 12 kişiyi gözaltına aldı

İsrail güçlerince işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen baskınlarda 7 Filistinli yaralandı, 12 kişi gözaltına alındı.

İsrail güçleri 7 Filistinliyi yaraladı, 12 kişiyi gözaltına aldı
[Fotoğraf: Arşiv]

İsrail güçleri başta Eriha ve Cenin kentleri olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın düzenledi.

Askerler Eriha kentindeki Akabe Cebr Mülteci Kampı'na düzenledikleri baskında birçok evde arama yaptı. Bu sırada bölge halkıyla İsrail askerleri arasında arbede çıktı. İsrail güçleri gerçek merminin yanı sıra kauçuk kaplı metal mermi ve göz yaşartıcı gazla Filistinlilere müdahale etti.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada Akabe Cebr'de gerçek mermiyle yaralanan 6 kişinin ilk müdahalenin ardından tedavi için Eriha Devlet Hastanesine nakledildiği aktarıldı.

İsrail güçleri Cenin'deki Kefr Dan köyüne düzenledikleri baskında da bir Filistinliyi gerçek mermiyle yaralandı. Baskın sırasında bir Filistinlinin aracının havaya uçurulduğu belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada ise İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'daki baskınlarında Kefr Dan köyünde 4, Ramallah'ta 6 ve Kalkilya'da 2 kişiyi gözaltına aldığı ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Baskınlara tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında zaman zaman çatışmalar çıkıyor.

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